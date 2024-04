Unik ledning kan spare på danskernes elregning

Penge, som i følge en pressemeddelelse fra Energinet, kan komme de danske forbrugere til gode.

Viking Link, som er navnet på elkabelforbindelsen, er et samarbejde mellem det engelske National Grid og det dansk Energinet.

De to virksomheder deler indtægten på midten, men den del, som så går til den Fredericia-baserede virksomhed, kan danskerne komme til at nyde godt af. Altså skulle Energinet vælge at investere penge i det danske el-system og dermed mindste tarifferne.

Det fremgår dog ikke af pressemeddelelsen, om Energinet rent faktisk vil investere indtægterne i det danske el-system.

Tilbage i slutningen af december i 2023, blev den første strøm sendt gennem den 765 kilometer lange ledning, men i dag afholdte man den officielle indvielse.