Op mod 10.000 borgere fra flyvestationens lokalområde i Haderslev Kommune er inviteret til at besøge flyvestationen søndag.

De vil kunne se de nye kampfly på jorden og i luften.

Søndag formiddag vil et af de nye kampfly gå på vingerne ledsaget af et af de F-16-fly, der er på vej til at blive udfaset.

Derefter vil de to kampfly begive sig på rundtur i dansk luftrum.

Det bliver en tur, der bringer de to fly rundt over det meste af landet, oplyser Forsvaret.

Den endelige rute og estimerede tidspunkter for, hvornår de kan observeres på himlen, vil blive oplyst på sociale medier senere på ugen.