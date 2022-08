Ægtepar bruger 33.000 kroner på varme, men må ikke få varmecheck, fordi de ikke bruger gas

Prisen på træpiller til pillefyr har været støt stigende det seneste år.

Det har 66-årige Bente Thygesen og hendes mand, der bor i Maugstrup nordøst for Vojens, i den grad kunnet mærke på pengepungen det seneste års tid.

- Vi købte træpiller sidste år, der gav vi 15.000 kroner for et års forbrug. Da vi købte sidste måned, gav vi 33.000 kroner, fortæller Bente Thygesen og tilføjer, at prisen endda er steget mere siden.