Bedre forhold for køer betyder mere mælk og flere penge i landmands lomme

Ikke nok med det, så kommer en afslappet ko også en landmands økonomi til gode.



- Udover at øge koens velfærd, så bidrager det til økonomien, fordi en ko, der hviler meget i løbet af dagen, yder mere mælk. Alle landmænd vil gerne have, at deres dyr har det godt, men det skal også give penge på bundlinjen, siger Jens Christian Koch Hertel.

Over tusind liter mælk mere

Netop dyrevelfærd og økonomi havde Lukk Van Der Wiljst for øje, da han nybyggede den nye stald, der stod færdig i november sidste år.

- Dyrevelfærd er jo egentlig det, det hele går ud på. Vi skal lave nogle rammer, hvor koen har det godt og nogle faciliteter, der gør det nemt for os at passe køerne, sådan at vi kan være lidt effektive i vores hverdag, fortæller landmanden fra Varde.