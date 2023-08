Danmark har i øjeblikket 43 kampfly, hvoraf 19 af dem bliver sendt til Ukraine.

- Når vi har besluttet at donere de her fly og træne piloter, er det en beslutning om at beskytte Ukraine og landets territorie, siger Mette Frederiksen (S).

Samtidig fortæller Mette Frederiksen (S), at 70 ukrainere lige nu bliver trænet i at kunne flyve danske F–16–fly her i landet.



De første seks F-16-fly forventes at ankomme til Ukraine ved nytår.