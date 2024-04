Familie føler sig snydt - troede de skulle holde ferie i badeland

Det helt afgørende for familiens valg af feriested, var, at der var et badeland. Men da familien nåede frem, blev de mødt af lukkede døre.

- Jeg føler mig snydt, det må jeg sige. Jeg er faktisk rasende over de forhold, der mødte os. Jeg havde aldrig booket stedet, hvis jeg vidste, badelandet ikke var åbent. Og det blev jeg på intet tidspunkt informeret om på forhånd, siger Irene Kristensen.

Hun skriver sig dermed ind i rækken af Dancenter-kunder, der har kritiseret virksomheden de seneste uger.



Ifølge Irene Kristensens bookingbekræftelse, lejebevis og velkomstbreve, som TV2 Østjylland har set, er der ingen oplysninger om, at badelandet er ude af drift. Her står der, at badelandet er lukket i vinterhalvåret og åbner før påskeferien.