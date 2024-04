Irenes familieferie ødelagt: - Det her sker bare ikke

Efter at have undersøgt sagen har vi talt med Hejlsminde Badehotel, og de bekræfter, at oplysningerne om, at badelandet var lukket frem til 1. juli 2024, var tydeligt angivet på Danlands hjemmeside på det tidspunkt, hvor fru Kristensen bookede sit ophold den 10. marts 2024. Derudover var adgang til vandlandet ikke listet som et inkluderet gode. Selvom vi beklager ulejligheden for fru Kristensen og hendes familie, ser oplysningerne om lukningen af ​​vandlandet ud til at have været let tilgængelige på reservationstidspunktet.

Vi vil stadig bestræbe os på at løse de andre serviceproblemer, hun har gjort opmærksom på, såsom manglen på tilgængeligt personale på skærtorsdag og mangler ved faciliteterne. For at få løst sagen vil vi kontakte fru Kristensen direkte og finde en tilfredsstillende løsning.