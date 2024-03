Da ægtepar købte ferielejlighed, opstod et uventet problem

Peter Mortensen, der er business developing manager hos DanCenter, forklarer, at virksomheden har været igennem en større omvæltning, hvor man har flyttet en stor del af kundesupporten ud af landet, hvilket har givet nogle startvanskeligheder.

- Nogle kunder har oplevet at vente helt op til en time på at komme igennem til os, fordi der har været for meget tryk på hanerne og for få til at tage telefonerne, forklarer han og fortsætter:

- Vi skulle gerne have rettet op på det nu, så vi er nede på en ventetid ved telefonen, der sjældent er længere end 45 sekunder.

Udover kundesupporten er blandt andet også it-afdelingen, økonomiafdelingen og hr-afdelingen i DanCenter blevet outsourcet til hovedkontoret i Indien.

Manglende udbetaling

Dråben, der nu har fået bægeret til at løbe over for Lars og Pia Lichtenstein, er, at de ikke har modtaget de penge for udlejning fra DanCenter, som de er berettiget til.

Betalingen for udlejningen skulle ægteparret have modtaget 1. marts.

- Vi får at vide, at den er lejet ud, men vi har ingen penge fået. Gad vide, om vi overhovedet får nogen penge? Vi ved ingenting, for vi kan ikke komme i kontakt med dem, siger Pia Lichtenstein.