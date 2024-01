Kritiseret hotelplan skal være kilde til kommunes udvikling

Både kritikere og tilhængere er enige om én ting: Tønder Kommune trænger til penge. Det kan være gennem nye borgeres skatteindtægter. Jørgen Popp Petersen er sikker på, at et nyt hotel ved Lakolk vil give mange nye arbejdspladser. Samtidig vil det lokale erhvervsliv - restauranter med mere - få udbytte af, at de nuværende campingturister bliver skiftet ud med rigere tyske hotelgæster, som vil lægge flere penge både helt lokalt og i kommunen.

Det tvivler man imidlertid på i Lakolk Grundejerforening, der ikke ønsker hotellet til feriebyen.

- Jeg tror ikke, at den tyske hotelejer vil betale ret meget til den kommunale kasse. Jeg tror heller ikke, at hotellet kan finde de mange, der skal ansættes, her i nærheden. Det bliver i stedet udenlandsk arbejdskraft, som næppe vil bosætte sig her, siger Hans Otto Sørensen, formand for Venstre, Skærbæk og Omegn.

Nye tal fra Danmarks Turistforening peger på, at der er mulighed for at få flere overnatninger på vestkysten - og dermed i Tønder Kommune. Men kritikerne frygter, at konsekvenserne er flere udgifter end indtægter.