Sommerhusejere og lokale raser over "tyskerhotel" for rige tyskere

Travlhed før lukketid

Men bliver det et ja, så vil Tønder Kommune lægge billet ind på en statslig forsøgsordning for kyst- og naturturisme. Det skal i øvrigt ske inden den 1. februar i år.

Forsøgsordningen er nøglen til at få hotelprojektet gennemført. For med forsøgsordningen er der mulighed for at dispensere fra klitfredningslinjen og strandbeskyttelseslinjen. Det er der brug for her. Klitfredningslinjen løber nemlig lige midt igennem hotelbyggeriet.

- Den ligger et sted, hvor vi ikke synes, den giver mening og den ser ikke ud til på nogen måder at beskytte naturen, siger Jørgen Popp Petersen.

- Jeg er stærkt bekymret for naturen. Den skal ikke ødelægges for de mange lokale og turister, der kommer til Rømø for at nyde det vigtigste, vi har: Naturen, siger Tove Eskelund.