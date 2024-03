Da hun fik afslag fra sygehuset, trådte lokale ildsjæle til

Konklusionen fra klinikken i Barcelona lød, at hun har akut brug for en operation, hvor man skruer kraniet fast til rygsøjlen for at stabilisere nakken. På fagsprog kaldet Occipital Cervical Fusion (OCF).

Christine Kjærgaard tog sin selvbetalte diagnose samt alle scanningsbilleder og lignende med hjem til Danmark og afleverede dem på afdelingen for Hjerne- og Rygkirurgi på Aarhus Universitetshospital.

De nåede dog frem til en noget anden konklusion end lægerne i Barcelona.

- Vi har gennemgået dine billeder på konference og gendrøftet din sag. Vi finder ikke at kirurgi er indiceret og til gavn for dig. Med henblik på dette afslutter vi dit forløb, skriver lægerne på Aarhus Universitetshospital til Christine Kjærgaard.

Dansk overlæge: Operation vil være uetisk

Amerikanske studier påviser en tydelig sammenhæng mellem Ehlers-Danlos' syndrom og Kraniocervikal Instabilitet samt en tydelig positiv effekt af netop den OCF-operation, som lægerne i Barcelona har anbefalet.



Vi har derfor spurgt AUH, hvilke begrundelser de har for at konkludere, at operationen ikke vil være til gavn for Christine Kjærgaard, når nu lægerne i Barcelona siger det modsatte.