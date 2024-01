Chokfund efter scanning: Fejlopereret kvinde har mistet tilliden til sygehus

Men Kamma Vestergaard er ikke tryg ved at skulle klare sig selv i egen bolig igen, og hun flytter derfor i første omgang hjem til sin ene datter, hvor hun dagligt skal have besøg af hjemmesygeplejersker, der skal rense et åbent dræn i hendes mave.

Faktisk frygter hun, at hun måske aldrig får det liv, hun havde før.

- Ingen ved, hvor længe jeg skal have det her dræn, og det giver bare et helt andet liv. Nu er jeg afhængig af, at der skal komme nogen og hjælpe mig, siger Kamma Vestergaard og fortsætter:

- Jeg har det skidt med at skulle være afhængig af andre, for jeg kan bedst lide at klare mig selv, som jeg kunne før.