Hanne samler ind for 26. gang - hun har set, hvor stor betydning pengene har

Set hjælpens betydning

Hanne har to gange været afsted for at se, hvad de indsamlede penge går til. Første gang var i Zambia i 2018.



Her så hun al den elendighed, der var. Hun ankom blandt andet til en landsby, hvor de boede i jordhuler.

- Landsbyen fik ét toilet til sammen, hvor de ellers skulle grave et hul i jorden. De var så glade for den hjælp, de fik. Det gjorde virkelig indtryk, fortæller Hanne.



Hun mødte også en skolepige og en landmand, der havde fået hjælp af Folkekirkens Nødhjælp.



- Det er så lidt, der skal til for, at børnene kan komme i skole og ender på universitet, og at landmanden får hjælp til at drive sit landbrug, som har så stor betydning. Dem, der ikke får hjælp, kommer ikke videre, fortæller Hanne, der selv har betalt for turene.

- Mange siger kritisk, at mange indsamlede penge bare går til administration, men jeg har set noget andet, siger hun.