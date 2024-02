Turisme i Sønderjylland slår rekord med knap fem millioner overnatninger

Vores tyske naboer foretrækker Danmark

Til gengæld slog tyske og hollandske overnatninger rekord sidste år.

Sammenlignet med 2019 har der været en stigning fra 2,1 til 2,5 millioner tyske overnatninger i 2023, og i samme periode er hollandske overnatninger steget fra 125.000 til 147.000.

- Det danske brand er virkelig positivt i Tyskland lige nu. Tyskerne betragter danskerne som afslappede, venlige og åbne, og tyskerne har virkelig taget hygge-fænomenet til sig. Det er noget, de gerne vil opleve, forklarer Gitte Hoeg Andersen.

Den vurdering baserer hun på en tysk rejseanalyse, der fortæller om tyskernes feriepræferencer.

Ifølge analysen vægter tryghed og afslapning højt for tyskerne i deres valg af feriested, og på en liste over rejsedestinationer, som tyskerne overvejer at besøge, ligger Danmark på en 7. plads over lande som Italien og Grækenland.