Nabokonflikten kan løses med ét simpelt råd

Fredstid

Én ting er, at vi ikke har den samme kontakt med naboen som tidligere, men hvis man heller ikke går over til naboen og banker på i fredstid, så bliver det lige pludseligt svært at tage hånd om konflikten, fordi den har vokset sig så stor.

Det gælder for de 21 procent af danskere, der har været i konflikt med deres nabo én eller flere gange.

- Mennesker i konflikt kan slet ikke se løsninger. Rigtig mange konflikter kan løses ved at have en god kontakt til sin nabo - altså bare det, at man har talt sammen i fredstid - det betyder, at det bliver noget nemmere at tage dialogen, når der så er en konflikt, siger Mie Marcussen.