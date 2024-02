Foredrag om forråelse skal bidrage til at løse Odinsgård-problemer

Foredraget har til formål at gøre både ledelse, medarbejdere, pårørende til beboere og andre fremmødte klogere på, hvad forråelse er, hvad det skyldes og ikke mindst, hvad man kan gøre for at komme den til livs.

- Vi ved, at vores medarbejdere er pressede og stressede, og at det er med til at skabe den forråelse, vi ser på Odinsgård. Det har vi brug for en dybere indsigt i, så vi ikke alene kan få rettet op på problemerne, men forhåbentlig også forebygge lignende situationer i resten af vores organisation, siger Thomas Fredsted, der er næstformand i Social- og Handicapudvalget i Haderslev Kommune.