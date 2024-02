Ekspert: - De er symptombærere på en syg kultur

Dorthe Birkmose understreger, at det er afgørende for at forstå forråelse, at man holder sig for øje, at forråelsen ikke i sig selv er problemet, men at den er et symptom på et psykisk slid.

- Det er derfor det psykiske slid, som vi skal have fundet nogle løsninger på og allerhelst inden, at forråelsen bliver nødvendig, forklarer hun.

Ingen bærer skylden, men alle har ansvaret

I de 10 år, der er gået, siden hendes bog først udkom, er Dorthe Birkmose blevet klogere på både de komplekse mekanismer, som tillader forråelse at opstå – og på, hvad vi kan gøre for at undgå det.

Det har resulteret i en opdateret version af bogen, som har fået undertitlen ”Mulige løsninger på et vildt problem.”