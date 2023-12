Forsøgte at råbe ledelsen op, men intet skete: Ansatte står frem om udskældt bosted

Efter flere måneders mediestorm står det efterhånden klart, at der er sket omfattende omsorgssvigt på bostedet Odinsgård i Vojens.

Men det er ikke kun beboerne på stedet, der har oplevet den rådne kultur.

Arbejdsmiljøet på stedet har nemlig længe været så dårligt, at stribevis af medarbejdere har sagt op eller sygemeldt sig.

Og sygefraværet taler for sig selv.

Tal fra november viser således, at sygefraværet ligger på 32,2 sygedage årligt per medarbejder på Odinsgård. Det oplyser Haderslev Kommune til TV SYD.

- Det virker til, at man fra ledelsens og forvaltningens side har det syn på de udviklingshæmmede, at de bare er i vejen. At de er en belastning for kommunen, og at de kun ser dem som en udgift, man ønsker at minimere, fortæller en nuværende medarbejder på Odinsgård.

Medarbejderen optræder anonymt af frygt for at blive bortvist for at udtale sig til pressen om sagen, men TV SYD er bekendt med medarbejderens fulde identitet.