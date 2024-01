Intern mail afslører: Skandaleramt bosted har tre uddannede pædagoger tilbage til 31 beboere

Derudover skriver forvaltningen, at de er ved at lægge sidste hånd på en aftale med et rengøringsselskab, som kan varetage den overordnede rengøring på fællesarealer og inde hos de enkelte borgere for at aflaste medarbejderne.

Af samme grund kan Haderslev Kommune ikke genkende de pårørendes beskrivelse af, at der ikke bliver foretaget nogen borgernære tiltag på Odinsgård.

- Vi er opmærksomme på, at en gruppe af de pårørende er bekymrede, og vi er i dialog med dem alle meget ofte. Det er dog ikke sådan, at problemerne bliver større og større – der er forskellige problematikker, og noget af det har vi løst, andet arbejdes der på, og atter andet skal vi gentænke, skriver Helle Mikkelsen og fortsætter:

- Men vi arbejder hele tiden hen imod, at Odinsgård bliver et godt og trygt sted at være for beboerne.