Socialministeriet retter skarp kritik af kommune og tilsyn i sagen om Odinsgård

Social-, Bolig- og Ældreministeriet har på baggrund af redegørelsen og de supplerende oplysninger følgende konkrete bemærkninger:

Ministeriet noterer sig, at det fremgår af både Faaborg-Midtfyn Kommune og Haderslev Kommunes oplysninger, at problemerne på Odinsgård har eksisteret i en årrække, og at de iværksatte tiltag ikke har vist sig tilstrækkelige. Det fremgår således af Haderslev Kommunes redegørelse, at ”På trods af mange tiltag er det ikke lykkedes at rette op på forholdene på Odinsgård. Derfor har det stående fagudvalg, Social- og Handicapudvalget den 20. september 2023 besluttet at igangsætte en afvikling af Odinsgård og etablere et nyt botilbud til mennesker med multiple handicap på samme matrikel”.

Ministeriet noterer sig videre, at det fremgår af redegørelserne og herudover også af oplysninger på Tilbudsportalen, at Socialtilsyn Syd har konstateret flere problematiske forhold på Odinsgård. Ministeriet bemærker sig særligt, at Odinsgård, jf. oplysningerne på Tilbudsportalen, senest den 9. oktober 2023 er registreret som godkendt uden sanktioner på trods af, at der er registreret i alt 9 problematiske forhold under 4 af kvalitetsmodellens temaer herunder, at ”Socialtilsyn Syd vurderer det problematisk, at flere borgere reagerer med tegn på mistrivsel, heraf udadreagerende adfærd mod medarbejderne, forårsaget af den øgede uro og lydpåvirkning.”

Social-, Bolig- og Ældreministeriet finder på baggrund af en samlet vurdering af det foreliggende grundlag anledning til at udtale en alvorlig kritik af Socialtilsyn Syds ageren i forhold til Odinsgård. Ministeriet skal her henvise til karakteren og omfanget af de problematiske og bekymrende forhold ift. tilbuddets kvalitet sammenholdt med, at Socialtilsyn Syd ikke i forløbet har vurderet det som relevant at træffe afgørelse om sanktioner over for tilbuddet. Det er således ministeriets vurdering, at Socialtilsyn Syd ikke over for ministeriet i tilstrækkelig grad har kunnet begrunde dette, hvorfor det er ministeriets vurdering, at Socialtilsyn Syd ikke har handlet i overensstemmelse med forpligtelsen efter lov om socialtilsyn § 8, stk. 1-2., hvor det fremgår, at:

”Socialtilsynet træffer afgørelse om skærpet tilsyn, hvis konkrete forhold i et tilbud skaber bekymring for tilbuddets kvalitet, eller hvis socialtilsynet ud fra en samlet vurdering af tilbuddet, jf. § 6, finder, at tilbuddet ikke længere har den fornødne kvalitet. Socialtilsynet kan, når det er nødvendigt for at sikre, at tilbuddet fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, træffe afgørelse om at udstede påbud, hvis overholdelse kan gøres til en betingelse for fortsat godkendelse. Socialtilsynet skal fastsætte en frist for et påbuds overholdelse. Fristen kan under særlige omstændigheder forlænges efter anmodning fra tilbuddet.”

Ministeriet medgiver, at dialog mellem socialtilsynet og det enkelte tilbud er et helt centralt element i socialtilsynets tilsyn, og at socialtilsynet har en udtrykkelig forpligtelse til at gå i dialog med tilbud som led i det løbende driftsorienterede tilsyn, og i forbindelse med at der træffes afgørelser, jf. lov om socialtilsyn § 7, stk. 2. Ministeriet gør dog opmærksom på vigtigheden af, at dialogens fokus og hensigt varieres i relation til konteksten, samt at dialogen og dermed også overvejelser om at anvende sanktioner således ses i forhold til den konkrete risikovurdering af tilbuddet. Det bemærkes derudover, at der i bekendtgørelse om socialtilsyn § 8, stk. 1, fremgår en undtagelse til dialogforpligtelsen, i og med at socialtilsynet kan træffe afgørelse om skærpet tilsyn og påbud straks, hvis særlige forhold gør dette påkrævet, herunder pludselig opstået begrundet mistanke om strafbare forhold eller akut risiko for borgernes sikkerhed og sundhed.

Ministeriet noterer sig, at Socialtilsyn Syd aktuelt undersøger en række af de oplysninger, der efterfølgende er indgået, og at disse oplysninger vil kunne få betydning for den aktuelle kvalitetsvurdering af Odinsgård. Ministeriet noterer sig desuden, at Socialtilsyn Syd er bekymret over karakteren af oplysningerne fra Handicaprådets Handicaprepræsentanter, og at Socialtilsyn Syd ser med alvor på sagen og ønsker at drage så meget læring som muligt af den, herunder særligt i forhold til tilgangen af oplysninger fra relevante parter.

Afslutningsvist gør ministeriet opmærksom på, at ovenstående vurdering og udtalelse af kritik ift. Socialtilsyn Syds ageren i forhold til Odinsgård, herunder at Socialtilsyn Syd ikke har handlet i overensstemmelse med forpligtelsen efter lov om socialtilsyn § 8, stk. 1-2, oversendes til Social- og Boligstyrelsens auditfunktion. Dette med henblik på at indgå i auditfunktionens fokuserede samarbejde med Socialtilsyn Syd, som blev iværksat som opfølgning på afslutningen af ministeriets tilsynssag vedr. Socialtilsyn Syd (maj 2023), og som bl.a. har til hensigt at sikre, at Socialtilsyn Syds praksis varetages på en måde, så den er i overensstemmelse med lovgivningen.

Kilde: Social-, Bolig- og Ældreministeriet