Hel landsby undersøges for utætte og ulovlige tilslutninger til kloakken

Kamera i røret

En større tv-inspektion af alle tilslutninger i Bevtoft skal nu finde frem til, hvor problemerne er, og hvis forsyningsselskabet finder utætte eller ulovlige tilslutninger, bliver grundejerne kontaktet.

Er det på privat grund, er det grundejeren, der kommer til at betale.

- Det er slet ikke sikkert, at boligejerne er klar over, at de har en ulovlig tilslutning. Men når vi finder ud af, at der er et problem, så håber vi selvfølgelig, at de lytter til, at det er noget, der skal bringes i orden. Ellers kan vi give påbud, fortæller Mai Strunge Jarvis.