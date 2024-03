Hun føler sig som en mor, men det hun holder i armene er ikke et barn

Selvom Katja lever sig ind i rollen som Celinas mor, så er hun helt bevidst om, at der er oplevelser, som hun aldrig vil få - såsom barnets første skridt eller første ord.

Alligevel er hun så sikker på, at hun ikke vil have børn, at hun har besluttet sig for at blive steriliseret.

- Det er rigtig hårdt, at jeg aldrig kommer til at opleve, at min mave vokser, og at mit barn sparker i min mave, men jeg er også nødt til at acceptere det. Jeg vil ikke sætte børn i verden, når jeg har de her problemer.

Katja Tock bor i øjeblikket på et bosted, men hun drømmer om egen lejlighed, en hund og et ekstra værelse til Celina.

- Jeg ved godt, at det er en dukke, men for mig er hun mit barn, siger hun.