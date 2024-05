Kommunalbestyrelse politianmelder sig selv

Det sker som følge af læk af en redegørelse vedrørende den tidligere skoleleder på Louiseskolen.

Her blev en fortrolig redegørelse lækket til JydskeVestkysten, som 29. april 2024 skrev, at de havde modtaget et print af redegørelsen i deres postkasse.

Kommunalbestyrelsen anbefalede herefter, at Økonomiudvalget skulle træffe beslutning om, hvorvidt der skulle foretages politianmeldelse af brud på tavshedspligten.

På et økonomiudvalgsmøde den 2.maj, blev det besluttet, at der skulle indgives politianmeldelse af brud på tavshedspligten. Her stemte én i mod og begærede sagen i kommunalbestyrelsen.