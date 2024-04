Skoleleder på omstridt skole fyret

Kolding Kommune har indgået en fratrædelsesaftale med skoleleder på Munkevænget Skole i Kolding Stine Kirk Jensen. Det skriver Jyske Vestkysten. Avisen har været i kontakt med skolechef i Kolding Kommune Karen Albrechtsen, som bekræfter oplysningerne, men ikke ønsker at kommentere sagen yderligere.

Fratrædelsen sker efter at skolen er kommet i søgelyset, fordi to tilsynsrapporter fra Arbejdstilsynet har givet skolen flere påbud. Det fremgik blandt andet af rapporterne, at elever i de ældre klasser opfører sig truende overfor hinanden og lærere, og at de udøver religiøs, social kontrol med andre elever.