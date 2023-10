Skoleelever truer hinanden og lærere på stor Kolding-skole

Arbejdstilsynet var på tilsynsbesøg på Munkevængets Skole tre gange før sommerferien og senest den 22. juni.

Problemerne har eksisteret i udskolingens 7., 8. og 9. klasser med i alt seks klasser.

Skolen har i alt 500 elever på alle klassetrin. 82 procent af eleverne er to-sprogede.

Skoleleder: Haram-politi

Under ramadanen, som er fastemåneden i Islam, oplever skolen, at de omtalte elever forsøger at kontrollere, om andre overholder de religiøse regler.

- De holder øje med, hvad man må og ikke må under ramadanen, og det er nærmest det, man kalder et "haram-politi". Det kan vi selvfølgelig ikke have, og det skal væk. Når det sker, tager vi fat i forældrene, og så hjælper det, fortæller skoleleder Stine Kirk Jensen til avisen.

Haram refererer til alt, hvad der er forbudt ifølge Islam.