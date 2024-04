Manglende lovændring forsinker grøn energi i landsbyer

Hører termonet ind under varmeforsyningsloven, eller gør det ikke?

Det svar venter rigtig mange landsbyer på at få afklaret.

Det gælder også i Aarøsund i Haderslev Kommune, hvor de ønsker at erstatte gasfyr i boligerne med et termonet.

Men for at få mulighed for finansiere projektet med gunstige lån gennem en kommunegaranti kræver det, at termonet hører under varmeforsyningsloven.

Det har de ventet at få svar på i over et år. Derfor frygter initiativtagerne, at den lokale opbakning forsvinder.

Men indtil nu føler de, at de bliver holdt hen af Energistyrelsen og politikerne.

- Vi er klar til at trykke på den røde knap, siger initiativtager Christian Debel Jacobsen.