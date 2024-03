Minister besøgte stormflodsramt sommerhusområde

I den anden lejr påstår ejerne og Haderslev Kommune det modsatte. Derfor var man i Diernæs Strandby spændt på, om ministeren var på deres hold.

Nu har du været ude ved selvsyn og set det, det hele handler om. Har du set en jordvold eller et dige i dag?

- Det er jo en vurdering, som sommerhusejerne er i en intensiv dialog med Kystdirektoratet om, men jeg har forståelse for den situation, som mange står i, hvor man synes, at man er sat i en unfair position, siger Morten Dahlin.

Ministeren tilføjer, at han vil følge dialogen mellem sommerhusejerne og Kystdirektoratet. Selvom han ikke vil gøre sig til dommer over, om der er tale om et dige eller en jordvold, er der ifølge Morten Dahlin behov for at se, hvordan en ny lovgivning på området kan skrues sammen.