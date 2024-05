Ø-færge forventes i drift fredag

Haderslev Kommune oplyste i går på deres hjemmeside, at de forventede, at færgen var klar til at sejle igen fredag middag. Det er fortsat den samme tidshorisont, de forventer i dag torsdag. Det oplyser kommunen til TV SYD.

Færgen er i øjeblikket til reparation, efter den sejlede ind i kajanlægget i Aarøsund, så bovklappen i den ene ende ikke kunne åbnes.

I stedet er en personfærge indsat til at fragte passagererne. Den har dog kun plads til 12 gående personer.

Aarøfærgens manglende drift sker på et uheldigt tidspunkt, da den søndag fejrer 25 årsjubilæum.

Derudover har den været hård ved øens campingplads, som har været nødsaget til at aflyse alle bookinger. Pladsen var ellers udsolgt de næste fire dage.