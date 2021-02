Orienteringsløb er et hit: - Det er naturoplevelser, skattejagt og hovedbrud

Alle kan være med

Hver fredag sætter klubben OK HTF nye poster op i en ny skov et sted i det syd- og sønderjyske. Det sørger forskellige banelægger for, så ruterne ikke bliver ens, og man kan blive udfordret hver gang. Posterne tages først ned om søndagen, så der er rig mulighed for at komme afsted.

- Orienteringsløb er for alle i familien - børn, voksne og bedsteforældre. Børn på seks år kan løbe en begynderbane, og voksne helt op til 80-90 år kan løbe en mellem-svær bane. Det er det, der gør sporten unik, siger Lars Klogborg.

Det seneste stykke tid har de ikke kunne træne sammen i klubben, og det har da også været lidt kedeligt, indrømmer formanden for klubben. Derfor glæder han sig også over, at man fra mandag kan mødes op til 25 personer til udendørs idræt.

- Så snart det bliver lidt lysere, så vil vi begynde at tilbyde træning om onsdagen for at øge aktiviteten og fastholde vores nye medlemmer, siger Lars Klogborg.

På klubbens hjemmeside kan man hente og printe et kort til de baner, som klubben laver. Man behøver ikke være medlem af klubben. Find dem her.