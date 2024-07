Sønderjysk sejr udebliver i flot fremmøde

Scroll længere ned for at give dine navnebud.

Nu skal ungerne have navne, og traditionen tro er det TV SYDs læsere og seere, som er med til at finde navnene.

2013: To unger, som ikke overlever et regnfuldt forår (Annika og Karlsson)

Du skal udfylde det hele, og vi vil meget gerne have din begrundelse for dine navneforslag.

Har du ikke et dansk otte-cifret telefonnummer eller et tysk ni-cifret telefonnummer, (du sætter landekode for Tyskland +49 foran nummeret), kan du ikke stemme via skemaet.

Send da i stedet en mail til peel@tvsyd.dk med navn, forslag, begrundelse og mobilnummer. Skriv 'storkenavn' i emnefeltet.