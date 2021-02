Statsminister på virtuelt besøg i Haderslev: Handelsskoleelever stillede corona-spørgsmål

Hun anerkendte, at det bliver en kæmpe opgave at samle det tabte op. Samtidig mente hun også, at det har meget store konsekvenser for alle at gå gennem pandemien.

- Jeg tror, vi bliver nødt til at erkende over for hinanden, at det er et vilkår for os, der nu engang var her på dette tidspunkt. Både unge og ældre, sagde hun og kom med en opfordring til handelsskoleeleverne om ikke at blive for sortseende i denne tid.

- Jeg ved godt, at det er svært at være ung, og at det eneste, man har lyst til, er, at få planlagt den der Roskilde Festival og en god fest på fredag. Og I må i hvert fald ikke holde fest på fredag, sagde hun og huskede eleverne på at passe godt på hinanden:

- Havde man tendens til ensomhed inden coronaen, kan det være blevet værre nu. Så husk nu at være obs på hinanden, hold øje med alle i klassen. Kan I mærke, at én hænger lidt med for meget fravær og ikke kommer op om morgenen, så brug ti minutter på at hale vedkommende ind igen. Jo mere vi hjælper hinanden, jo lettere kommer det til at gå, mente hun.