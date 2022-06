Betjente og borgerne samlet til åbningsfest på ny station

En tidligere garnbutik skal fremover huse den nye nærpolitistation, der skal gøre det lettere, at komme i kontakt med politiet i Hedensted og omegn.

- Vi har virkelig set frem til at åbne nærpolitistationen i Hedensted, for det har taget tid at finde det rigtige sted, og at få ombygningen gennemført, fortæller Jørgen Abrahamsen, der er politidirektør i Sydøstjyllands Politi.

Den nye station bliver hjemsted for ni politibetjente og en leder, der skal hjælpe borgerne og samtidig være mere synlige.