Børnehave samler 700.000 kroner ind til biodiversitetshave

Et gammelt juletræ kan bruges som bolig for smådyr, og nye shelters kan bruges som bolig for mennesker.

Begge dele kan findes i den nye biodiversitetshave hos Tofteskovens Børnehuse i Juelsminde til sommer.

- Der er et kæmpe læringspotentiale, men også bare et væringspotentiale, siger Milla Mølgaard, der er fundraiser på projektet og medlem i forældrebestyrelsen.