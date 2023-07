Færre og færre ejer en campingvogn - ingen kan forklare hvorfor

- En anden del af forklaringen kan være, at flere og flere kører hybrid- eller elbiler, der ikke kan trække så meget, siger CDU.

Heller ikke brancheorganisationen for campingfolket kan forklare, hvorfor tallet af campingvogne bare falder og falder.

- Når vi ringer rundt, så siger pladserne, at det går rigtigt godt. Men måske har campingvognene fået konkurrence, for nogle gæster vil hellere bo i en campinghytte eller i telt eller noget andet. Der er blevet mange flere muligheder for at nyde naturen, fortæller Frederik Lund, direktør, Camping Outdoor Danmark.