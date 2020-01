Fra kollegaer til nyre-brødre: Henrik reddede Brians liv

Den 14. januar lagde Henrik Harding sig på operationsbordet og blev 175 gram lettere.

På operationsstuen ved siden af ham ventede Brian Andersen på at blive præcis de samme 175 gram tungere.

Netop dé 175 gram blev afgørende for Brian Andersens liv - faktisk reddede de hans liv.

Forklaringen er, at en nyre i gennemsnit vejer 175 gram, og den 14. januar gav Henrik Harding sin ene nyre til Brian Andersen, der har været nyresyg i 15 år.

En frokostpause ændrede alt

De to herre kender hinanden som kollegaer fra arbejdspladsen Ajos i Vejle, hvor Brian Andersen arbejder på lageret, og Henrik Harding er montør.

Da han fortalte, at han manglede en rask nyre, så sagde jeg til ham, at han godt måtte få en af mine. Henrik Harding, montør, Ajos, Hedensted

Tidligere havde de to ikke andet end arbejdspladsen tilfælles, men det ændrede sig i en frokostpause.

- Jeg kunne se på Brian, at han fik det dårligere og dårligere, så da han fortalte, at han manglede en rask nyre, så sagde jeg til ham, at han godt måtte få en af mine, fortæller Henrik Harding, der straks blev testet for, om han overhovedet var et match.

Vil du donere en nyre, skal du: Du skal være fyldt 18 år.

Du må ikke være overvægtig. Det vil sige dit BMI skal være under 30.

Hvis du er kvinde, bør du overveje at få de børn, du føler du skal have, inden du donerer din nyre til en anden.

Du må ikke udsættes for betydelig risiko ved at donere din nyre.

Du må ikke føle, det er en pligt at donere din nyre.

Der må ikke være penge eller andre ydelser involveret mellem dig og modtageren.​​​​​​ Kilde: Nyreforeningen

Lægens hårde dom

Mens Henrik Harding blev testet, fortsatte Brian Andersen i dialyse. Tre gange om ugen mødte han på sygehuset til 4,5 times behandling, og hver gang føltes det, som om han havde løbet et maraton.

- Jeg var fuldstændig ødelagt. Mit liv stod på standby, og der var mange ting, jeg ikke kunne holde til længere, fortæller Brian Andersen.

Sygdommen i nyrerne opstod efter en ferie i Italien, hvor han først opdagede en række små røde prikker på sine ben. Da de ikke forsvandt efter hjemkomsten til Danmark, opsøgte han sin læge og fik dommen: “Du har fået en virus, som vi ikke kan behandle og som gradvist vil reducere dine nyrers funktion.”

Efter 15 års sygdom havde hans nyrer kun ganske få procent af deres funktion tilbage, og derfor var det altafgørende, da Henrik Hardings prøver viste, at han var et perfekt match.

Nu er de nyre-brødre

Under et år efter frokostpausen på Ajos kunne de to kollegaer lægge sig på operationsbordet, og nu lidt over en uge efter operationen har begge herre det godt.

- Jeg kan mærke, at jeg bliver renset 24 timer i døgnet. Det er simpelthen så dejligt, og jeg har ikke fået armene ned endnu, fortæller Brian Andersen, der har svært ved at finde ord for den taknemmelighed, han føler overfor Henrik Harding.

De to er gået fra at være kollegaer til nu at kalde sig for nyre-brødre. Derfor er planen også, at Brian Andersen skal have lavet en tatovering af en nyre på skulderen, hvor der skal stå: My kidney friend Henrik Harding (på dansk: Min nyre-ven Henrik Harding).

- Jeg tror ikke, at Henrik er i tvivl om, hvor taknemlig jeg er. For mit vedkommende er det et venskab for livet, siger Brian Andersen.