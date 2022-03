Kommune vil have røgfri arbejdstid

Stopkurser

Den røgfrie arbejdstid træder først i kraft fra næste år, og det er helt bevidst, så rygerne kan nå at tilmelde sig rygestopkurser, som kommunen vil tilbyde de ansatte.

Der har været en arbejdsgruppe, som har arbejdet med at indarbejde den røgfrie arbejdstid og komme med et tilbud til medarbejderne om et rygestop-kursus.

Ifølge borgmesteren er han usikker på, om der er fuld opbakning, men der forståelse blandt medarbejderne for projektet.

- Vi har jo tillid til vores medarbejdere, og det er udviklet sammen med dem, så vi har tillid til, at de overholder de aftaler, vi laver, siger borgmesteren.



Men før det bliver en realitet, skal kommunen endeligt vedtage politikken på et byrådsmøde om en uge.

- Jeg forventer, at det bliver vedtaget, men det kan man jo aldrig vide. Der er sikkert nogen, der vil stemme imod det, netop i forhold til hvor meget man skal blande sig. Jeg kan godt leve med det som liberal, når det er i arbejdstiden, siger Ole Vind (V).

Den røgfrie arbejdstid vil komme til at gælde for alle kommunens ansatte på nær politikerne i byrådet, da de ikke betragtes som ansatte i kommunen. Ifølge borgmesteren er der ikke nogen rygere i byrådet, og det bliver kun en opfordring til dem, at de indordner sig under samme regler.