Med ni simple råd har Steffen mere end halveret sit strømforbrug

Heldigvis er der gode råd at hente. Der er nemlig masser af ting, du selv kan gøre, for at spare penge på el og varme, mener Steffen Kunckel fra Tørring.

- Jeg er overrasket over, hvor meget jeg har kunnet spare, og det er endda uden, at jeg føler, at jeg mangler noget, siger han.



Han har lavet en liste med udgangspunkt i sit eget hjem, og ved at følge sine ni råd, har han reduceret sit elforbrug fra 14.5 kwh om dagen til 4.5 kww.