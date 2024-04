Det er allerede lykkedes.

Jagten blev sat i gang i påsken, og selvom det regnede meget i de efterfølgende uger, er der blevet gennemført flere end 300 skattekort i byen.

Et gennemført og indløst skattekort giver ikke kun fornøjelsen ved at have været rundt, man får også en badge for indsatsen.

Det er blevet en større succes, end kunstnerparret bag havde turde håbe på. De kalder det dog for et eksperiment, som måske skal vokse sig større, og måske ikke.