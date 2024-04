Skattejagt med tigre overrasker

Kultur åbner oplevelsesverdener

Ifølge forsker ved UC Syd Ane Bjerre Odgaard, er det enormt væsentligt, at børn generelt møder mange forskellige verdener. Her er kulturen især en af de verdener, som kan være med til at åbne for børns mange tanker og fortolkninger.

- Kultur åbner oplevelsesverdener, som man kan dele. Kunst og kultur gør, at der kan være plads til mange børn og mange måder at være med på. Det giver fleksible deltagelsesrum, hvor meget kan være rigtigt, siger hun.