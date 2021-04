Ungt par laver skrotpap om til lamper: - Det gøres med hjertet

Flere ansatte og en udvidelse af sortimentet

Lige nu er Christine Hansoon fuldtidsansat i Relife Studio, mens partneren Andreas Petersen stadigvæk er ansat i HL Print. Alle overskydende timer bliver dog brugt på at lave lamper. Håbet er, at de snart kan ansatte nogle som ikke har mulighed for at varetage et 9-16 job.

- Vi kunne godt tænke os at give nogle borgere muligheden for at komme her og gøre noget, der bidrager positivt til Relife Studio, men som også giver dem noget mere selvtillid, fordi de kommer her, og udfører et reelt stykke arbejde. Når man går herfra, så får man et skulderklap og har gjort noget godt, forklarer Andreas Petersen.

Det går også godt med lampeforretningen. Allerede inden hjemmesiden var oppe og køre var de første lamper solgt. Nu er planen, at produktkataloget skal udvides. Eksempelvis er der nogle af de udskårne cirkler, parret endnu ikke kender formålet med endnu - men de bliver gemt og bestemt ikke smidt ud, for det kan være, at der kommer en ny idé, som de kan bruges til.

- Vores kernemål er, at det skal gøres med hjertet, og at det skal hænge sammen både økonomisk, men også rent mentalt. Det skal være dejligt at komme på arbejde, og det skal generere noget overskud, så vi kan få mad på bordet, siger Christina Hansson.