133 år gammel kvindeforening nedlægger sig selv på kampdag

Onsdag nedlægger foreningen nemlig sig selv, og på den måde stopper 133 års kvindekamp i Horsens, der ellers har været en foregangsby i forhold til kvinders ligestilling.

Sammen med Aarhus var byen den første til at indføre et ligestillingsudvalg i byrådet, ligesom den første kvindelige politibetjent fik lov at patruljere i Horsens.

- Selvom feminismen de seneste år har fyldt meget, så har frivilligt foreningsarbejde ikke den samme medvind. Det er en realitet, vi deler med andre, men jeg er bekymret for, om nutidens aktivisme har øje for de lange seje træk på samme måde, som vi har haft, siger den nu forhenværende forkvinde for Dansk Kvindesamfund Horsens, Birgitte Ørnstrup.