AC Horsens har fundet sin nye assistenttræner

- Jeg synes, AC Horsens er i gang med et vildt spændende projekt, og jeg har en meget god mavefornemmelse efter at have talt med Bill Binnie (ejeren, red.), Kristian Nielsen (direktør i AC Horsens, red.) og Martin Retov, siger Jimmy Brinksby.

- De har spændende planer med klubben, og det vil jeg gerne være en del af – om ikke fra dag ét – så fra dag to, hvor AC Horsens skal løftes op til at være en fast bestanddel af Superligaen.