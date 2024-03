Amatørhold klarede sig godt mod professionelt landshold

Men den tyrkiske arrangør havde taget fejl af AC Horsens og FC Horsens, så landsholdet mødte sidstnævnte, som til dagligt spiller i serie 1, der er den syvendebedste række.

Det skriver Tipbladet.dk.

Alligevel holdt amatørholdet stand mod de professionelle estiske spillere, hvor nogle er vurderet til at have en markedsværdi på op til 300.000 Euro svarende til 2,2 mio. kr.

Der var derfor lagt op til en ulige kamp på grund af bogstav-misforståelsen.

Det endte da også med, at Estland i anden halvleg lagde stærkt fra land, og kampen endte 6-1.

Det var tilmed kun halvdelen af førsteholdsspillerne, som FC Horsens stillede med. Resten var spillere, der også spiller helt nede i serie 3, 4 og 5.

Det var først i sidste øjeblik, at det gik op for Estlands U21-landshold, at de ikke skulle spille mod AC Horsens.

Men FC Horsens havde vidst det i god tid. Og da FC Horsens' træner, René Cramer øjnede muligheden for at spille mod en anden slags hold, sagde han ja.

- Man griner lidt af det, og nogle af drengene spurgte: ’hvorfor skal vi møde dem? Hvordan har du fået den kamp arrangeret?’, fortæller René Cramer til Tipsbladet.