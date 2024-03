Dansk amatørhold mødte landshold ved en fejl

'Hvorfor skal vi møde dem?'

Det var først meget sent, det gik op for Estlands U21-landshold, at dagens modstandere var nogle andre. Faktisk fem minutter før kampstart.



Men FC Horsens havde vidst det i god tid. Og da FC Horsens' træner, René Cramer øjnede muligheden for at spille mod en anden slags hold, sagde han ja.

- Man griner lidt af det, og nogle af drengene spurgte: ’hvorfor skal vi møde dem? Hvordan har du fået den kamp arrangeret?’, fortæller René Cramer til Tipsbladet.