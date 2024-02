I fem år holdt en skade ham væk fra handboldbanerne, men nu står han overfor sit livs kamp

Håndboldfeberen er på højeste tryk i den lille by Ansager, når byens håndboldhold fredag får en unik mulighed for at spille mod et af landets bedste mandskaber.

Det er nemlig blevet tid til fjerde runde i herrernes pokalturnering, Santander Cup. En turnering som giver amatørhold chancen for at drille professionelle håndboldklubber.

Her skal SIF Ansager op imod Ribe-Esbjerg, som i skrivende stund ligger på femtepladsen i landets bedste række.

32-årige Jan Olesen er en af hjemmeholdets udvalgte, som skal forsøge at smide storfavoritterne ud af turneringen. Selvom han går på banen for at vinde, skubber han den klare favoritværdighed over på aftenens modstander.

- Det er ikke ofte, vi får besøg af et ligahold, så for os er det jo en kæmpekamp. Vi skal bare have en fed oplevelse, men vi forventer ikke den store overraskelse, siger Jan Olesen.