Direktør for konkursramte Social Craft drømmer om et mere fleksibelt arbejdsmarked

Hos Social Craft gjorde stifter og direktør, Stinne Simonsen, en dyd ud af at skabe en plads i arbejdsmarkedet til dem, der normalt ikke passer ind.

Nu er Social Craft gået konkurs efter en længere overenskomststridig konflikt med 3F. Men selvom Stinne Simonsen måtte lukke ned for sin virksomhed, så drømmer hun stadig om, at der bliver lavet bedre plads til dem, der er på kanten af arbejdsmarkedet.

- Hos Social Craft fik vi i gennemsnit 3 uopfordrede ansøgninger om dagen. Det vidner for mig om, at der er et enormt behov for mere fleksibel arbejdspladser som Social Craft, siger den tidligere direktør, Stinne Simonsen.

- Jeg synes, det er på tide, at arbejdsmarkedets parter sætter sig sammen og finder en fleksibel model for, at det kan lade sig gøre at drive socialøkonomiske virksomheder i Danmark.