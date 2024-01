Hospital beklager fejloperation og fejlmedicinering af 76-årig

Indlæggelsen bød derudover på flere tilfælde af fejlmedicinering, ligesom hospitalet ikke opdagede en byld, der voksede på hendes tarme. Da bylden blev opdaget på Kolding Sygehus, havde den en størrelse på 17x10 centimeter.

- Vi ønsker først og fremmest at beklage den oplevelse, som patienten og hendes familie har haft af indlæggelsesforløbet her på hospitalet, og at forløbet er blevet meget længere og mere krævende end forventet, skriver Regionshospitalet Horsens i et skriftligt svar til TV SYD og fortsætter:

- Det gør indtryk, og det er ikke sådan, vi ønsker, at hverken patient eller pårørende skal opleve en indlæggelse på Regionshospitalet Horsens.

Det rodede forløb har betydet, at Kamma Vestergaard helt har mistet tiltroen til sundhedsvæsenet, som i hendes øjne er presset helt i bund.