Hospital tvunget til at prioritere blandt indlagte patienter

En situation, der i hendes øjne skyldes, at personalet på afdelingen er så underbemandet og løber så stærkt, at de ikke har tid til at udføre deres job tilstrækkeligt.

I en mail til TV SYD bekræfter Regionshospitalet Horsens, at de har haft problemer med at rekruttere tilstrækkeligt med personale.

- Det er korrekt, at det i Kirurgi i en periode har været vanskeligt at ansætte tilstrækkeligt med plejepersonale. Afdelingen har derfor lukket senge, som er åbnet på andre afdelinger på hospitalet. Dette er for at sikre en balance imellem antallet af sengepladser og personale.

- I enhver afdeling er der perioder, hvor travlheden er større end andre. I perioder med stor travlhed vil patienterne kunne opleve, at det har betydning eksempelvis i forhold til serviceniveauet. Det er derfor nødvendigt at kunne prioritere imellem opgaverne, og vi er trygge ved, at vores personale bruger deres faglighed til at prioritere de vigtigste opgaver først, så patientsikkerheden er i orden.

Det er ikke kun Kamma Rasmussen, der har mærket konsekvenserne af travlheden i sundhedsvæsenet - det har også hendes pårørende.