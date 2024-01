Deres mors mareridtsindlæggelse har skubbet dem ud over kanten

Vi ønsker først og fremmest at beklage den oplevelse, som patienten og hendes familie har haft af indlæggelsesforløbet her på hospitalet, og at forløbet er blevet meget længere og mere krævende end forventet.

Det gør indtryk, og det er ikke sådan, vi ønsker, at hverken patient eller pårørende skal opleve en indlæggelse på Regionshospitalet Horsens.

Vi arbejder hver dag på at skabe professionelle, gode og trygge patientforløb. Når det så ikke lykkes, som i dette tilfælde, så ærgrer vi os, men er også nysgerrige på, hvor og hvordan vi fremover kan gøre noget anderledes og bedre. Der har under indlæggelsen været flere samtaler imellem patienten, familien og ledelsen, der ønsker at lære af forløbet.

Det er korrekt, at det i Kirurgi i en periode har været vanskeligt at ansætte tilstrækkeligt med plejepersonale. Afdelingen har derfor lukket senge, som er åbnet på andre afdelinger på hospitalet. Dette for at sikre en balance imellem antallet af sengepladser og personale.

I enhver afdeling er der perioder, hvor travlheden er større end andre. I perioder med stor travlhed vil patienterne kunne opleve, at det har betydning eksempelvis i forhold til serviceniveauet. Det er derfor nødvendigt at kunne prioritere imellem opgaverne, og vi er trygge ved, at vores personale bruger deres faglighed til at prioritere de vigtigste opgaver først, så patientsikkerheden er i orden.

Kirurgi er altid forbundet med ricisi i form af forskellige komplikationer. Jo større og mere kompleks operationen er, des større er risikoen for komplikationer. Det taler vi med patienterne om og forbereder dem grundigt inden operationen. En komplikation er ikke ensbetydende med, at der er lavet en fejloperation. Uanset om der er tale om en komplikation eller en fejlbehandling, tager vi det meget alvorligt og agerer derefter.

Der har under indlæggelsen været flere samtaler imellem patienten, familien og ledelsen. Vi vil gerne beklage, hvis de pårørende har oplevet at køre forgæves til samtaler med en læge. Som akuthospital må kirurgiske læger jævnligt prioritere akutte operationer, hvilket desværre kan betyde udsættelse af mindre hastende opgaver såsom samtaler. I disse tilfælde bestræber vi os på at lave nye aftaler. Vi har generelt en stor opmærksomhed på at skabe gode og trygge forløb for patienter, hvilket kræver dialog med både patienter og pårørende. Det må vi erkende ikke er lykkedes i dette tilfælde, hvilket naturligvis ærgrer os.

Regionshospitalet Horsens er også omfattet af det kvalificerede ansættelsesstop, som er indført midlertidigt i Region Midtjylland. Opretholdelsen af den daglige drift er blevet prioriteret højt på hospitalet, og derfor er der i perioden blevet givet dispensation til både opslag af stillinger og ansættelse af medarbejdere, som skal indgå i den daglige kliniske drift. I perioden med ansættelsesstop er der givet dispensation til stillingsopslag til plejepersonale i Kirurgi.

På Regionshospitalet Horsens arbejder vi systematisk med at skabe sammenhæng imellem antallet af medarbejdere og de opgaver, som skal løses. Det gør vi både på daglig basis og med andre mere langsigtede initiativer. Fx gennemfører hospitalet dagligt kapacitetskonferencer for at være på forkant med belægningssituationen, og ved overbelægning har medarbejderne nogle specifikke værktøjer, de kan tage i brug. I Kirurgi har den løbende kapacitetsstyring bl.a. betydet, at antallet af sengepladser er blevet tilpasset, så det matcher antallet af medarbejdere.

