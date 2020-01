Købmand smækker i for salg af energidrikke til børn

'Aldersbegrænsning - minimum 16 år ved køb af energidrik - ID forlanges ved kassen'.

Sådan står der på et skilt ved alle energidrikke hos Min Købmand i Daugård. Den lokale købmand, Allan Kring Bülow, har besluttet, at det nu er slut med at sælge energidrik til personer under 16 år. I sidste uge kom skiltene op efter en henvendelse fra en far i byen, som var bekymret for, at hans børn og deres kammerater kunne købe energidrik.

- Jeg kunne godt tjene penge på energidrikke, men der er også et større billede på vores folkesundhed, som vi skal hjælpe med. Vi skal også være der for borgerne, og det er i høj grad borgernes butik, fortæller Allan Kring Bülow.

Gode reaktion på Facebook

Siden i sommer har købmanden arbejdet på at udfase salg af energidrikke til unge under 16 år, men nu er der sat et endeligt stop for det. Udover skiltene i butikken så er butikkens IT-system begyndt at gøre ekspedienterne opmærksomme på, at der skal spørges om ID ved tvivl om kundernes alder.

Min Købmand i Daugård har delt deres beslutning på Facebook, og her er der kommet mange positive kommentarer:

- På Facebook har vi fået mange fine reaktioner, og der har været flere ved mig siden mandag, som siger, at det er rigtig fint, og at vi er foregangsmænd, siger købmanden.

Et forbillede

Allan Kring Bülow håber, at butikken kan være et eksempel for andre købmand, og at flere vil følge trop og lave en aldersgrænse for salg af energidrikke:

- Jeg har jo mange købmandskollegaer, og i min verden skal vi ikke vente på, at vores kæde tvinger noget igennem. Vi kan i Spar og i Min Købmand gå ud og gøre det i dag eller i morgen, så jeg vil i høj grad lægge op til, at alle tager et fælles ansvar.

Skiltene findes ved alle energidrikke i butikken, så kunderne ikke er i tvivl om, hvilke læskedrikke der er koffein i. Foto: Pernille Leftes

Støtte til lokalt initiativ

På skolen i Daugård har de elever op til 6. klasse. Og skoleleder, Leif Kruse, er glad for, at eleverne ikke længere har mulighed for at gå ned til købmanden efter skole og købe en energidrik, hvis de skulle få lyst til det:

- Jeg synes, at det er en fin ordning. Hvis man har sådan et lokalt initiativ, så kan jeg kun bakke op om det. Jeg synes, at det er en god idé, siger Leif Kruse.

Og flere af eleverne fra skolens 6. klasse mener, at det er helt okay, at den lokale købmand har lavet en aldersgrænse for salget af energidrikke:

- Jeg synes, at det er fint. For hvis du gerne vil have det, så må dine forældre købe det, hvis de synes, at det er okay, fortæller Harald Houmøller Hensgen.